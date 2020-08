Ronald Koeman foi apresentado nesta quinta-feira como novo treinador do Barcelona, no que significa um regresso a uma casa na qual se destacou como jogador.

Na conferência de imprensa de apresentação, como seria de esperar, o tema forte foi a continuidade de Messi, estrela dos catalães cuja continuidade tem sido colocada em causa.

Questionado sobre como pensa convencer o argentino, o treinador holandês desvalorizou.

«Não sei se tenho de o convecer. Claro que quero tê-lo na equipa. Adorava trabalhar com ele porque é um jogador que te ganha jogos. Mas é um jogador que tem contrato e quero que ele me diga o que pensa», começou por dizer, antes de antecipar uma conversa com o jogador.

«Tenho de falar com ele, claro. É o capitão de equipa. Temos de falar com vários jogadores e tomar decisões. No caso de Messi, oxalá continue muitos anos aqui», resumiu.