O Santiago Bernabéu não quis esperar pelo resultado do Barcelona e gritou, esta tarde, «campeões, campeões» a plenos pulmões nos últimos minutos da vitória do Real Madrid frente ao Cádiz.

O título estava realmente bem encaminhado, mas ainda não confirmado: para ficar fechado ainda este sábado, era preciso o Barça não vencer na deslocação ao Girona.

Pois bem, os blaugrana fizeram a vontade ao rival e o Real Madrid é campeão espanhol.

Num jogo entre o segundo e o terceiro classificados, o Girona ganhou em casa frente ao Barcelona, por 4-2, e os papéis inverteram-se na tabela classificativa.

No dérbi catalão, João Cancelo foi titular na equipa de Xavi e João Félix começou no banco (entrou na segunda parte). E o início não foi mau. Logo aos três minutos, Andreas Christensen, qual ponta de lança, fez o 1-0 com um belo golo.

Segundos depois, no entanto, a formação da casa chegou ao empate, com um golo de Artem Dovbyk.

Lewandowski voltou a pôr os culés em vantagem em cima do intervalo, de penálti, mas a segunda parte foi de suplício para o Barça.

No Girona, Portu foi lançado aos 65 minutos e mudou a partida. Nesse mesmo minuto, fez o empate, depois de um erro de Sergi Roberto. Mas não ia ficar por aí.

Dois minutos, Miguel Gutiérrez fez o 3-2 para o conjunto treinado por Michel e à entrada para o último quarto de hora, Portu bisou com um grande golo e fez o 4-2.

Com este resultado, o Girona sobe ao segundo lugar, com 74 pontos, e fica com um de vantagem sobre o Barça. A liderança, essa, já não foge ao Real Madrid: tem uma vantagem de 13 pontos, com 12 por disputar.

Os merengues reconquistam o título dois anos depois e chegam aos 36 campeonatos espanhóis: agora mais nove do que precisamente o Barcelona.

IMAGENS ELEVEN NA DAZN