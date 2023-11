O Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) de Espanha decidiu suspender Luis Rubiales, antigo presidente da Federação espanhola, por um período global de três anos.

Recorde-se que o dirigente tinha sido confrontado com uma proibição semelhante por tarde do Comité Disciplinar da FIFA, avançando de imediato com um recurso para o Comité de Apelo do organismo.

Em Espanha, o TAD impôs duas sanções de ano e meio pelo beijo não consentido de Rubiales a Jenni Hermoso e pelo toque nos genitais na final do Campeonato do Mundo de futebol feminino.

A informação está a ser avançada pelo portal IUSPORT e replicada pelos principais jornais de Espanha.