O Almería foi a Albacete garantir mais um triunfo (1-2), o quarto consecutivo, subindo ao quinto lugar na segunda Liga espanhola. José Corpas e Jorge Cuenca marcaram para a equipa de José Gomes, com Álvaro Jiménez a apontar o único golo dos locais.



José Gomes apostou no médio português Samuel Costa de início (foi substituído ao minuto 87), enquanto o avançado Pedro Mendes, cedido pelo Sporting, não saiu do banco de suplentes.