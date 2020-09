O internacional português Francisco Trincão pode fazer a estreia oficial ao serviço do Barcelona, este domingo, na receção ao Villarreal.

Para o encontro da terceira jornada da Liga espanhola, mas o primeiro oficial da equipa culé em 2020/21, Ronald Koeman convocou o ex-Sp. Braga, que vai usar a camisola número 17. O guarda-redes Ter Stegen, a recuperar de uma lesão no joelho, é a maior ausência no lote de convocados.

O encontro entre o Barcelona e o Villarreal está marcado para as 20h00, em Camp Nou.

🗒️ [SQUAD]

🙌 The list of players called up for the first @LaLiga match of 2020/21!

⚽ #BarçaVillarreal

🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/Ltoq2eQdPh