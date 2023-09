As jogadoras da seleção espanhola, que no final de agosto garantiram que não voltariam a uma convocatória da seleção se os atuais dirigentes da Real Federação Espanhola de Futebol continuassem, vão manter a renúncia aos compromissos com a la roja, avança a agência EFE.

Luis Rubiales, antigo presidente da RFEF, anunciou a demissão no passado domingo, na sequência do beijo que deu, sem consentimento, a Jenni Hermoso. No entanto, as campeãs do mundo mantêm-se indisponíveis para representar o país.

Segundo o jornal As, as futebolistas já comunicaram a decisão à federação e é expectável que divulguem um comunicado nas próximas horas a informar que não estão disponíveis para os jogos diante da Suécia e da Suíça, da Liga das Nações.

Assim, Montse Tomé, a nova selecionadora espanhol – Jorge Vilda foi demitido – terá de escolher uma lista alternativa para a convocatória, a qual é anunciada esta sexta-feira, às 15h00.

Além das 23 jogadores que conquistaram o Mundial, mais 58 futebolistas e ex-futebolistas espanholas também garantiram que estavam indisponíveis para representar a seleção.