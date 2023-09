A irmã de Jenni Hermoso, Silvia Hermoso, saiu em defesa da jogadora espanhola, depois de esta ter formalizado uma queixa no Ministério Público contra Luis Rubiales, presidente suspenso da Real Federação Espanhola de Futebol.

A queixa surge depois de o dirigente ter beijado a avançado durante os festejos da Espanha pela conquista do Mundial 2023, em agosto.

«Estamos com a minha irmã, é campeã do mundo e está a dar a cara por muitas atletas», começou por dizer Silvia, em declarações à Europa Press, citadas pela Marca.

A irmã garante que Jenni «está bem» e garantiu que não sabe se Rubiales tentou falar com a futebolista depois do sucedido.

«Não faço a menor ideia, não falo de temas de futebol com a minha irmã. Só posso dizer que é a campeã do mundo, da minha vida e do meu coração», afirmou, referindo ainda toda a família apoia «incondicionalmente» Jenni em todo este processo.