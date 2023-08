O Real Madrid desmentiu os rumores de que Florentino Pérez estaria a ponderar deixar a presidência do clube.

«Esses rumores são rotundamente falso e obedecem a alguns interesses que nada têm a ver com a realidade. (...) Na próxima Assembleia Geral de Sócios Representantes do Real Madrid não haverá qualquer ponto na ordem do dia em que se delibere sobre o nome da Cidade Real Madrid.

Refira-se que um dos rumores dava conta de que o centro de treinos em Valdebebas passaria a ter o nome do presidente do Real Madrid.

Florentino Pérez lidera os destinos dos merengues desde 2009. Antes, comandou o clube entre 2000 e 2006, período coincidente com a era dos «galáticos».