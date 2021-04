No final do Real Madrid-Barcelona, Gerard Piqué ficou a aguardar a passagem do árbitro para lhe dizer qualquer coisa. O central catalão foi suplente não utilizado, pois está a recuperar de lesão, mas parecia insatisfeito com o tempo de compensação concedido. Queria mais.



Piqué cumprimentava os adversários do Real Madrid, até que se cruzou com Luka Modric. O croata, rival de Piqué em muitas batalhas na última década, não deixou passar o momento.



«Já estás à espera [do árbitro] para protestar agora?», disse Modric, com Piqué a responder assim: «Quatro minutos?»



Claro que Modric não se ficou. «Quantos querias?»



O Real Madrid venceu o Barcelona por 2-1 e passou para a frente da liga espanhola, enquanto espera o que faz o Atlético este domingo em casa do Bétis.



VÍDEO: