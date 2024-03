O Real Madrid venceu esta tarde em casa do Osasuna, por 4-2, em jogo da 29.ª jornada do campeonato espanhol.

Em Pamplona, os merengues adiantaram-se cedo no marcador, com um golo de Vinicius Jr, mas a formação visitada empatou logo a seguir, aos sete minutos, por intermédio de Ante Budimir.

Aos 18 minutos, servido por Valverde, Dani Carvajal fez o 2-1 e não mais o Real perdeu o controlo do jogo.

À hora de jogo, Brahim Díaz fez o 3-1 e Vini Jr. bisou aos 64 minutos para fazer o 4-1. O que têm em comum estes dois golos? Contaram com assistências de Valverde – chegou ao hat-trick de assistências.

Nos descontos, aos 90+1 minutos, Iker Munoz reduziu para 4-2.

Com este resultado, o Real Madrid segue na liderança da La Liga, com 72 pontos – tem mais dez do que o Girona, mas mais um jogo. O Osasuna está em décimo, com 36 pontos.

(IMAGENS ELEVEN NA DAZN)