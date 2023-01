A Real Sociedad venceu o clássico do País Basco frente ao Athletic Bilbao (3-1), reforçando a sua posição no último lugar do pódio de La Liga espanhola.

A equipa de Imanol Alguacil passa a dispor de uma vantagem de sete pontos sobre o quarto classificado, o Villarreal, que não foi além de um empate no reduto do Celta de Vigo.

No Anoeta, a Real Sociedad chegou ao 2-0 com golos de Sorloth (25m) e Kubo (37m). Oihan Sancet ainda reduziu para o At. Bilbao (40m), mas os visitantes ficaram reduzidos a dez elementos na etapa complementar, por expulsão de Yeray Alvarez (60m) e Mikel Oyarzabal fixou o resultado final na cobrança do castigo máximo (62m).

A formação local passa a 35 pontos, a três de Barcelona e seis do Real Madrid, duas equipas que têm menos um jogo.

O Athletic fica na 8.ª posição, com 26 pontos, depois de ter sido ultrapassado pelo Osasuna (27), que venceu o Maiorca (10.º com 22 pontos) pela margem mínima, graças a um golo de Aimar Oroz ao minuto 47.

CLASSIFICAÇÃO DE LA LIGA