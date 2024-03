Pablo Sarabia afirma que está a viver o melhor momento da carreira, aos 31 anos. Atualmente ao serviço do Wolverhampton, o ex-jogador do Sporting regressou aos convocados da seleção de Espanha, passado um ano da última chamada.

Durante a conferência de imprensa desta terça-feira, Sarabia mostrou-se feliz por estar de regresso à «la roja» e referiu que o objetivo passa sempre por melhorar todos os dias.

«Estou muito feliz por regressar à seleção espanhola, ter uma nova oportunidade e disfrutar com os meus companheiros. A esperança nunca se perde, trabalho para melhorar todos os dias, não me sinto velho aos 31 anos, estou numa fase muito boa da minha vida, provavelmente no melhor momento da minha carreira», admite o internacional espanhol.

Face ao Euro 2024 que se avizinha, Pablo Sarabia não aponta favoritos, mas destaca a qualidade da seleção espanhola.

«Cada jogo é um jogo, temos um conjunto de jogadores muito bom, por isso o que devemos fazer é focarmo-nos no nosso trabalho e não colocar rótulos, que apenas nos podem prejudicar.

Recordar que a Espanha já prepara os dois jogos particulares que vai realizar neste período, com a Colômbia, no dia 22 de março e diante do Brasil, a 26 deste mês.