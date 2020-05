Elementos do Serviço Marítimo da Guardia Civil espanhola avistaram, este sábado de manhã, na praia de La Mamola, na costa de Granada, um tubarão com mais de oito metros de comprimento.

O animal da subespécie tubarão-frade foi avistado a nadar a cerca de 4 metros do areal. Apesar de esta espécie de tubarão não atacar, por norma, o ser-humano, as autoridades recomendaram que nenhum barco civil se aproximasse do animal e fizeram uma espécie de escolta ao tubarão.

