Valência e Celta de Vigo empataram neste sábado a zero (0-0), em encontro referente à 14.ª jornada de La Liga de Espanha.

O jogo ficou marcado pela saudação dos adeptos «chés» a Rafa Benítez, treinador visitante, que deixou marca na sua passagem pelo Valência, entre 2001 e 2004.

Com o português Thierry Correia no onze, o Valência não conseguiu superiorizar-se ao seu adversário e contentou-se com um ponto, ocupando a 9.ª posição na tabela classificativa do campeonato espanhol.

O Celta de Vigo está no 18.º e antepenúltimo lugar.