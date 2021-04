A direção do Sporting vai avançar para a mudança das cadeiras do Estádio José Alvalade: o atual cenário multicolor vai ser trocado por lugares verdes em todas as bancadas.

A novidade é antecipada num vídeo publicado nas redes sociais, mas será detalhada na edição desta semana do Jornal Sporting, que sai nesta quinta-feira.

Vai assim avançar a obra que já tinha sido prometida pela atual direção do clube, encabeçada por Frederico Varandas, e que vai ao encontro do desejo de muitos sócios e adeptos, que queriam um cenário completamente verde nas bancadas de Alvalade.

O semanário NOVO adianta que a obra vai ter um custo de 1,2 milhões de euros, e que até já foi feito o pagamento de uma primeira tranche, correspondente a metade deste valor.