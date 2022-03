A tecnologia está a entranhar-se a cada passo no mundo do desporto e a modernidade nos estádios vai também sobressaindo.

Nas últimas horas, ficou a saber-se que o Estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, em Espanha, vai ter rede Wi-Fi 6, fazendo da casa do clube da capital espanhola um dos estádios mais avançados do mundo.

No entanto, há já outros, dos Estados Unidos ao Qatar, passando pela Europa, com outras funcionalidades tecnológicas superiores que envolvem a experiência do adepto e de cada elemento envolvido num evento realizado num recinto desportivo.

Na galeria associada, veja alguns dos estádios mais modernos do mundo e as respetivas tecnologias introduzidas.