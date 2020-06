Um homem negro foi morto pela polícia em Atlanta, na sexta-feira à noite, à porta de um restaurante. Segundo as autoridades locais, Rayshard Brooks, de 27 anos, terá apontado um «taser» a um dos agentes enquanto procurava fugir.

A polícia foi chamada ao local porque um homem estava a dormir dentro de um carro num restaurante «drive-thru», bloqueando a passagem de outras viaturas. Seguiu-se a confusão.



Nas imagens é possível vier Rayshard Brooks a lutar com dois agentes, antes de iniciar a fuga. Depois, percebe-se que é atingido por um «taser». Segundo mais tarde, ouvem-se os disparos fatais.



O caso acontece numa altura de grande tensão nos Estados Unidos da América relacionada com a brutalidade policial, após a morte pela polícia de George Floyd, em Minneapolis, em 25 de maio.



Dezenas de pessoas juntaram-se em protesto à porta do restaurante, neste sábado.