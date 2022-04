Benoit Paire foi eliminado na primeira ronda do Estoril Open pelo sul-coreano Soowoo Kwon em dois sets: 6-4 e 7-5. O francês, que continua sem vencer nenhum encontro desde o Open da Austrália, desperdiçou 12 break points, voltou a ter comportamentos pouco corretos e foi assobiado pelo público.



Após o encontro, Paire divulgou ameaças de morte que recebeu nas redes sociais e questionou se esa situação «parece normal».



«Como não ganhas isto aqui. Estás morto. Vamos matar-te», pode ler-se numa das muitas mensagens partilhadas pelo gaulês no twitter.



As ameaças recebidas por Paire: