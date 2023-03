Stan Wawrinka não vai estar presente no Estoril Open, ao contrário do inicialmente anunciado pela organização, por não se sentir «preparado».



«Infelizmente, não poderei jogar no Estoril Open deste ano. (...) Tristemente, preciso de mais tempo para me preparar para a temporada em terra batida e, de momento, não estou preparado para competir a este nível», referiu o antigo número três mundial, citado numa publicação da organização do torneio no Instagram.

Wawrinka dá conta da vontade de «voltar na edição do próximo ano», para qual a organização diz estar «ansiosa», na mesma publicação.



O helvético, que tem três títulos do Grand Slam no currículo (Open da Austrália de 2014, Roland Garros de 2015 e Open dos Estados Unidos de 2016), vai falhar o Estoril Open, competição que conta com Casper Ruud, Sebastian Korda, Nuno Borges e João Sousa, entre outros.