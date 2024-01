O treinador do Estoril, Vasco Seabra, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Benfica, nos penáltis, nas meias-finais da Taça da Liga:

[Aposta em Musa a titular no Benfica surpreendeu?] «Em termos de adaptação não fizemos nenhuma. Mas em termos de surpresa, não estávamos a contar com o Musa. O que me passou pela cabeça foi que o treinador do Benfica queria alguém mais fixo. E o Musa também ataca bem a profundidade. Penso que também foi por aí a estratégia do Roger Schmidt, mas a nossa manteve-se igual.»