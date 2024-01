O treinador do Estoril, Vasco Seabra, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Benfica, nos penáltis, nas meias-finais da Taça da Liga:

[Análise] «Muito feliz pelos jogadores, são uns campeões. Há quatro dias tínhamos tido um resultado menos positivo em que nos faltou um bocadinho de felicidade na finalização. E neste jogo em alguns momentos tivemos alguma estrelinha. A passagem assenta-nos bem pela forma como a equipa se uniu e trabalhou. O Benfica é um adversário extraordinário, colocou todas as forças que tinha no jogo. Fizemos por merecer essa estrelinha. É um prémio justo para os jogadores e para os adeptos. Estou muito feliz.

[Importância desta final] A importância é continuarmos a competir, o treinador também é inexperiente nestas andanças. Tenho algumas brancas, mas considero-me um treinador jovem. Estramos a desfrutar e a crescer. Estamos felizes por isso, e é importante falar-se do Estoril por uns dias, para aumentar a competitividade do campeonato.

[Depois do FC Porto, elimina o Benfica] Vínhamos de quatro derrotas consecutivas, e tal como referi há pouco, nesta quantidade de jogos tivemos jogos contra equipas muitos fortes. E a verdade é que nós as vezes sofremos mais golos do que o queremos, mas a nossa equipa compete sempre e tem uma resiliência muito grande. O importante é conseguirmos competir. Nos momentos em que as pessoas acham que há uma crise, eles respondem sempre. É a prova de que têm talento e que merecem.

Hoje também tivemos a estrelinha em alguns momentos, não me custa admitir isso. Tal como com o Tondela tivemos sete oportunidades e fizemos apenas um golo. Contra o Sporting tivemos alguns momentos bons e perdemos 5-1, por exemplo. A nossa mentalidade é sempre a mesma, darmos o melhor de nós. Foi isso que pedi.

[Sobre a final menos provável entre o Sp. Braga e o Estoril] É extraordinário. O facto de isso acontecer torna o futebol um desporto único. Esta imprevisibilidade que traz cria cenários extraordinários. Estas emoções… todos esses momentos são extraordinários. A final ser improvável torna tudo mais interessante. Era improvável estarmos cá, continuarmos e irmos à final, por isso é desfrutar.

[Momento mais alto da carreira?] É um ponto mais feliz, nunca tinha estado numa final. Fico feliz por estar a conquistá-lo com este grupo de trabalho. Tal como disse sou inexperiente em finais, por isso é um ponto interessante na minha carreira.»