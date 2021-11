O treinador do Estoril, Bruno Pinheiro, na conferência de imprensa após o empate frente ao Santa Clara (2-2), em jogo da 12.ª jornada da Liga:

[Resultado é justo?] «Acho que sim, não fomos piores nem melhores. Acho que o resultado é justo.

[Mais um jogo sem vencer em casa, há alguma maldição] Tem havido mérito dos adversários, se jogássemos sozinhos era fácil. Não nos podemos esquecer da nossa realidade, acabámos de subir de divisão. Estamos a fazer um trabalho muito razoável. O Santa Clara tem valor, e obviamente que temos dificuldades em ganhar estes jogos. Não há maldição nenhuma, sinceramente.

[Francisco Geraldes e André Franco são incompatíveis na equipa ao mesmo tempo?] Não acontece muitas vezes, perdemos o Crespo já no fecho do mercado, não conseguimos colmatar essa saída. O Franco, estas três semanas, teve muitas dores, mas agora estão a desaparecer, por isso é que jogou. Não são incompatíveis, de todo, apesar de terem características semelhantes. Nem sempre dá para conciliar em função de vários adversários, mas não são incompatíveis.

[Opção por Thiago na baliza] Temos dois belíssimos guarda-redes, estamos satisfeitos com eles e dissemos que iríamos dar oportunidades aos dois. Achámos que era o momento ideal para a oportunidade do Thiago. Não teve nada a ver com o rendimento, mas sim com o premiar da qualidade.

[Confronto com o Sp. Braga na próxima jornada e quarto lugar] Recuso-me a olhar para a classificação, não me dá rigorosamente nada. Vamos a Sp. Braga como vamos a qualquer outro estádio, com o intuito de ganhar. Falar do quarto lugar à 12.ª jornada tem um sabor bom, mas não significa muito. É apenas sinal de que estamos a fazer um campeonato bastante tranquilo. Não dou valor à classificação agora.

[Lesão de Lucas Áfrico] O Lucas Áfrico provavelmente não joga mais esta temporada, infelizmente para nós e para ele.