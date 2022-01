O jogador do Estoril, Arthur, em declarações na flash interview da SportTV após a derrota frente ao FC Porto (3-2), em jogo da 17.ª jornada da Liga:

[Grande exibição apesar da derrota] «Foi muito difícil, já sabíamos que íamos enfrentar uma grande equipa, ainda para mais com as nossas adversidades [devido à covid-19]. Temos de estar muito orgulhosos, demos o nosso melhor e, mesmo com as dificuldades que tivemos, fizemos um bom jogo. Mostrámos o nosso valor, agora é continuar assim.

[Exibição dá motivação?] Sim, jogarmos assim contra uma grande equipa é um motivo de orgulho, temos de continuar. Fizemos uma grande primeira parte, sabíamos que a segunda parte ia ser muito difícil e infelizmente não conseguimos vencer.»