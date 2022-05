Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do FC Porto (0-2), no Estádio do Dragão, em jogo da última e 34.ª jornada da Liga:

- É uma sensação de dever cumprido, ainda hoje tive muito prazer a assistir ao jogo, a ver a equipa jogar. Sem ter o domínio do jogo, mas a chegámos muitas vezes à zona de finalização, só foi pena não termos feito um golo. Temos consciência que temos qualidade, mas temos o amargo de boca de nem sempre termos conseguido os resultados que pretendíamos, mas acabámos por fazer uma época tranquila.

Já quase ninguém se lembra que o Estoril subiu o ano passado]

- O Estoril há um ano estava na II Liga, o seu treinador há dois/três anos também estava no futebol não profissional. Conseguimos fazer uma época que nos valorizou a todos e acho que isso é o mais importante.