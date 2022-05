O Portimonense despediu-se hoje da I Liga 2021/22 com um triunfo por 1-0 em casa do Marítimo, num jogo bem disputado e que pecou pela escassez de golos. Os insulares procuravam acabar o campeonato com 41 pontos, mas vão para férias com 38, os mesmos dos algarvios.

Para este embate, Paulo Sérgio operou três mexidas face ao onze inicial que levou a jogo contra o Sporting (derrota por 3-2), promovendo as entradas de Nakamura, Willyan e Ewerton por troca com Carlinhos, que ficou de fora por lesão, e Dacosta e Samuel Portugal, por opção.

Já Vasco Seabra, que não se sentou no banco de suplentes por ter sido suspenso por 11 dias, apenas uma alteração relativamente à equipa inicial apresentada em Vizela (empate 1-1): Matheus Costa, por lesão, cedeu o lugar a Léo Andrade.

O jogo contava para uma despedida com honra e a conquista de pontos que pudessem melhorar a classificação final, e as duas equipas empenharam-se a fundo para atingir estes objetivos já na primeira parte, que ofereceu um duelo de domínio repartido e agradável de se ver.

Ambas as equipas criaram boas oportunidades para desfazer o nulo inicial, mas faltou alguma pontaria na maioria dos casos. Com um futebol avesso a grandes questões táticas, coube ao Marítimo assinar a primeira ocasião de perigo, por intermédio de Beltrame, que à entrada da grande área, e após tirar um defesa do caminho, rematou em força levando o esférico a passar rente ao poste da baliza de Kosuke.

Depois dos algarvios assustarem num par de ocasiões, Joel Tagueu, desmarcado por Rafik com um belo passe de Rafik, rematou em esforço já na área para boa defesa do guardião nipónico.

Os algarvios começaram a beneficiar do adiantamento dos verde-rubros e Nakajima, aos 37 minutos, exibiu pontaria a mais ao acertar na barra. O japonês recebeu a bola a meio campo e só parou perto da área para rematar de pé direito, acertando em cheio no ferro que segurava as redes à guarda de Miguel Silva.

Em cima dos 40, os insulares voltaram a ficar perto do golo, mas o livre cobrado por Vitor Costa, que saiu na direção da barreira, e trespassou-a, saiu a rasar o poste.

A toada do jogo manteve-se no segundo tempo, com total abertura por parte das duas equipas em festejar o golo. A equipa de Vasco Seabra apresentou mais soluções de jogo, ora baseadas na criatividade de Rafik Guitane, ora nas explosões de Joel Tagueu, mas foi faltando algum critério uma vez alcançado o último terço algarvio.

Do lado da formação orientada por Paulo Sérgio, foi algo notório a dependência nas ações individuais de Nakajima. O japonês acabou mesmo por intervir no golo da sua equipa, anotado aos 80 minutos, mas com alguma felicidade.

Com muito tempo e espaço para pensar, o Portimonense instalou-se no último reduto dos madeirenses e Beltrame, ao tentar o cortar na grande área uma bola metida por Nakajima, e coloca-a nos pés de Welinton Júnior, que assistiu para Ewerton encostar ante o desamparado guardião verde-rubro.

O Marítimo ainda reagiu, com alguma descrença, mas coube ao Portimonense, já em período de descontos, criar a melhor ocasião para voltar a mexer no marcador, por intermédio do recém-entrado Luquinha, que não conseguiu bater Miguel Silva.