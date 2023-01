O Estoril está em negociações avançadas por Carlos Eduardo, extremo brasileiro pertencente ao Palmeiras de Abel Ferreira.

Nesta altura, confirmou o Maisfutebol, as negociações ainda estão em curso, mas devem ficar fechadas em breve.

De acordo com informações veiculadas pelo jornalista brasileiro Venê Casagrande, o Palmeiras manterá uma percentagem do passe do jogador que, a concretizar-se o desfecho positivo das negociações, se transfere em definitivo para o Estoril.

Carlos Eduardo está ligado ao Palmeiras desde 2019, mas nas últimas três épocas esteve cedido ao Athletico Paranaense e ao Red Bull Bragantino, equipas que também militam na Série A brasileira.

«Todas as equipas estão a procurar reforçar os seus plantéis e nós não fugimos à regra», reconheceu Nélson Veríssimo, técnico dos estorilistas, após o jogo com o Marítimo neste fim de semana.