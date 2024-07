O Estoril oficializou a contratação de Yanis Begraoui até 2028.

Através do site oficial, o clube anunciou a chegada do avançado, proveniente do Toulouse. Formado no Étampes, o jogador de 22 anos esteve cedido ao Pau FC na segunda metade da última época, tendo feito dois golos e duas assistências em 19 jogos.

Ao serviço dos sub-23 de Marrocos, o jogador apenas se apresenta aos trabalhos da equipa principal a 8 de julho.