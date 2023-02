Pedro Guerreiro, treinador interino do Estoril, depois da derrota diante do Sporting (0-2, no Estádio de Alvalade, em jogo da 22.ª jornada da Liga:

Análise ao jogo?

- O jogo decorreu sobre um plano, sobre um modelo já definido, tenho de agradecer a colaboração que equipa técnica anterior teve connosco. Olhámos para o jogo tendo a humildade de perceber o nosso momento, depois tendo a perspetiva de termos 23 ou 25 pontos no final da jornada. Tivemos uma primeira parte em que tivemos algumas dificuldades nos primeiros 10/15 minutos. Depois percebemos onde podíamos ser mais agressivos, mas o golo, no final da primeira parte, acabou por mudar um bocadinho as coisas. Na segunda parte, quinze minutos muito bons do Sporting, controlou o jogo, criou oportunidades e acabou por fazer o 2-0 num lance com alguma passividade da nossa parte. Depois tentámos ir à procura do jogo, os jogadores que estavam no banco trouxeram valor acrescentado à equipa.

Substituição de Francisco Geraldes por Léa Siliki no início da segunda parte?

- Concordo que a entrada do Siliki nãos surtiu o efeito que queríamos. A ideia foi procurar equilibrar mais a equipa e para ser ele ou ou o Cassiano a ativar o ataque. Concordo que o Xico estava bem, mas também vejo as mesmas capacidades no Siliki e quisemos criar um bocadinho mais de agressividade.