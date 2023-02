Ruben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Estoril (2-0), no Estádio de Alvalade, em jogo da 22.ª jornada da Liga:

A sua opinião sobre o VAR, depois das criticas do FC Porto?

- Sou favor do VAR. Obviamente que se erra, temos de melhorar. Não estou a falar do jogo de ontem, às vezes concordamos, outras não, já tivemos problemas com o VAR, mas acho que traz justiça ao futebol. Acho que o VAR também é muito novo no nosso futebol. Temos de perceber o que são pisões que dão expulsões e outros que não, os toques que são penálti. Temos de dar tempo ao tempo. Sou muito a favor do VAR nos fora de jogo. Há cantos em que a câmara do não tem boa visibilidade para o VAR. Não podemos dizer que o VAR presta ou não presta, temos é de melhorar o nosso futebol. Há quem diga que tira alguma emoção ao futebol, mas às vezes festejamos duas vezes, mas eu prefiro, é emoção a dobrar.

O Sporting tem de melhorar mais antes do jogo com o Arsenal?

- O Arsenal é o primeiro classificado da Premier League. Estamos a falar de um clube [o Sporting] que perde os melhores jogadores e está num momento difícil. O outro clube [Arsenal] tem um treinador que está lá há uns tempos e que vai recebendo jogadores. São realidade diferentes, mas quero que os meus jogadores acreditem. É preciso um pouco de sorte e este ano temos tido muito azar. Mas antes do Arsenal, precisamos de ganhar ao Portimonense. O Paulo Sérgio é muito inteligente, o meu foco agora está em ganhar ao Portimonense.