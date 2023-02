Ruben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Estoril (2-0), no Estádio de Alvalade, em jogo da 22.ª jornada da Liga:

Sporting somou a terceira vitória, a segunda consecutiva sem sofrer golos. É um sinal importante?

- Sim, é um bom sinal. Numa semana muda um pouco o ambiente, o futebol é mesmo assim. Foi mais uma exibição competente, num jogo de sentido único. Uma equipa que veio cá tentar ganhar com alguma ansiedade do Sporting, mas isso não aconteceu. Tivemos os nossos centrais quase à volta da área deles. Chegámos à vantagem, sem deixar o Estoril ter ocasiões. O Estoril ainda saiu uma ou outra vez, mas nós atrás estamos mais seguros, mesmo no um-para-um. Depois um jogador como o Trincão desenvolveu uma jogada e fez o 2-0. Não conseguimos marcar mais golos, tivemos muitas bolas cruzadas, mas foi uma noite competente.

Depois de uma semana negativa, uma semana positiva. Ficaram feitas as pazes com os adeptos?

- Nesse aspeto não muda, sabemos que vivemos dos resultados. Há que não relaxar que isto pode desabara outra vez para o outro lado. Compreendo os adeptos, não têm muitas razões para estarem contentes. Não queremos fazer pazes com ninguém, queremos ganhar jogos e jogar melhor. Depois de uma semana difícil em que não jogamos bem, depois tivemos uma semana em que melhorámos. É esse o caminho, focar-nos no que está cá dentro.

Pote voltou a recuar para o meio-campo, cimo explica essa opção a um jogador como o Tanlongo?

-A verdade é que temos um plantel muito longo e as alterações no inicio da época, em que Tabata era para ficar, a saída do Matheus [Nunes] obrigou-nos a fazer tudo à pressa. O Mateo [Tanlongo] está a crescer, fomos contratá-lo porque ia ficar livre, mas precisa de tempo para lutar pelo lugar. Temos de ver as características do jogo. O Trincão é um grande talento, o Estoril ia jogar recuado, o Morita é muito combativo. Essas escolhas que vou fazendo são muito por aí. A pergunta faz sentido, mas explico tudo aos jogadores. O meu objetivo é apostar em todos, mas o principal objetivo é ganhar.

Vai ver o dérbi do Minho? Vai torcer por quem?

- Não vou ver o dérbi, temos jogos para ver como o Portimonense, mas obviamente que estou a torcer pelo Vitória, mal seria se não estivesse.