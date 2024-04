Vasco Seabra afirma que o Estoril conseguiu chegar ao único golo do encontro com mérito e destaca a qualidade dos jogadores, tanto dos estorilistas como do Famalicão.

Na conferência de imprensa após o triunfo do Estoril por 1-0, o técnico aproveitou para dar os parabéns em público a Filipe Coelho, treinador dos sub-23 dos canarinhos, que se sagraram recentemente campeões nacionais.

«Penso que foi um jogo entre equipas com bons executantes, de um lado e de outro, e isso naturalmente valoriza o espetáculo. Penso que conseguimos fazer um golo com mérito e ao intervalo, o 1-0 era justo», começou por explicar.

«Já tive oportunidade de dar os parabéns ao Filipe Coelho, à sua equipa técnica e também à estrutura do Estoril, pela forma como dimensionaram os jogadores dos sub-23 e o projeto que existe cá para que eles possam dimensionar-se. Conseguir somar resultado desportivo é ainda melhor, porque, obviamente, queremos jogadores que compitam para ganhar e que joguem para ganhar», concluiu.