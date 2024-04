FIGURA: Rodrigo Gomes

O extremo do Estoril foi decisivo com uma grande finalização que deu vantagem ao Estoril aos 34 minutos e que daria, por fim, um triunfo importantíssimo à equipa treinada por Vasco Seabra, nas contas da permanência na I Liga. Além do golo, teve rasgo individual e foi a partir de um par de investidas do extremo que o Estoril conseguiu sacudir alguma pressão na segunda parte e colocar a equipa do Famalicão com atenção ao potencial perigo. Também ajudou defensivamente.

MOMENTO: bom cruzamento de Mateus Fernandes e finalização ainda melhor de Rodrigo Gomes

O Estoril chegou à vantagem aos 34 minutos da primeira parte, num lance nascido no lado direito do ataque. Fabrício Garcia soltou para Mateus Fernandes, que fez um grande cruzamento junto à linha final e perto da zona de pontapé de canto, encontrando a finalização de primeira de Rodrigo Gomes na área. Uma raquetada a servir três pontos.

OUTROS DESTAQUES

Mateus Fernandes: fez a assistência para o 1-0 apontado por Rodrigo Gomes e mostrou grande combatividade no meio-campo, no ganho de duelos e também nas ligações da equipa, com qualidade no passe e na definição dos vários momentos do jogo.

Zaydou: bem na organização de jogo do Famalicão desde cedo, no apoio na primeira fase de construção, mostrando certeza e precisão nos passes curtos ou longos. Não faltou grande entrega e luta nos duelos com os jogadores do Estoril.

Marcelo Carné: a verdade é que, se o Famalicão não marcou nas boas ocasiões que teve, em muito se deveu ao guarda-redes do Estoril. Logo a abrir, fez uma boa defesa a remate de Jhonder Cádiz, a quem negou também o golo aos 55 minutos, numa grande ocasião na área.

Puma Rodríguez: lutou muito no ataque, ganhou a bola a Vital na melhor ocasião do Famalicão na segunda parte já depois de ter tentado o empate após o reatamento, mas o seu esforço – tal como de outros colegas – não chegou para somar pontos na Amoreira.