Nélson Veríssimo, treinador do Estoril, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Benfica no Estádio António Coimbra da Mota para a 12.ª jornada da Liga:

[Na próxima quarta-feira há novo jogo com o Benfica]

«Houve outros aspetos que podíamos ter explorado melhor e que acredito que possam sair de forma mais efetiva na próxima quarta-feira.»

[No jogo de quarta-feira vai ser mais conservador, jogar com a equipa mais recuada?]

«Nem posso fazer isso. os nossos jogadores têm forma muito própria de encarar o jogo. Não podemos pedir-lhes algo que eles não têm no sangue. Mas em função da dinâmica ofensiva do Benfica sabíamos que tínhamos de jogar com a equipa compacta e não permitir espaços entrelinhas. Em alguns momentos conseguimos e noutros não. É uma análise que temos de fazer. É olhar para o copo meio-cheio, perceber que temos outro jogo contra este adversário na quarta-feira e potenciar o que fizemos bem e corrigir.

[Estoril não tinha alguns jogadores que têm feito parte do onze base. Tendo-os na Taça considera que há condições para fazer melhor?]

«Quando mudamos os jogadores, as características são diferentes e o jogo é diferente. Não me vou desculpar com os quatro jogadores que não tivemos, quem jogou deu uma boa resposta atendendo às circunstâncias. No próximo jogo aumenta o leque de opções e nós como treinadores temos de estar satisfeitos. Mas temos confiança em todos.»