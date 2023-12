Cassiano, autor do primeiro golo do Estoril, em declarações na flash interview da SportTV1, após a vitória dos canarinhos por 3-1 sobre o Porto, em encontro da 2ª jornada do Grupo D da Taça da Liga:

«Estamos muito felizes pelo trabalho que vimos fazendo, conseguimos vencer um jogo muito difícil. Muito feliz pela qualificação.»

[Apenas Estoril, Benfica e Barcelona venceram esta época os dragões]: «O Porto é uma equipa de muita qualidade, e conseguir duas vitórias valoriza muito o nosso trabalho.»

[Sobre o golo]: «Muito especial poder voltar a marcar, diante dos nossos adeptos.»

Os canarinhos estão, pela primeira vez, apurados para final four da prova.