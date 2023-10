O treinador do Estoril, Vasco Seabra, desvalorizou esta sexta-feira os golos que o Estoril tem sofrido nos últimos minutos dos jogos, na antevisão ao encontro diante do Portimonense.

«Se o Estoril tivesse sofrido golos nos primeiros dez minutos de cada jogo e perdido por dois ou três golos de diferença, ninguém falaria dos últimos minutos. O que sentimos é que estamos num campeonato extremamente competitivo e difícil e temos confiança nos nossos jogadores e eles no processo. Portanto, os últimos momentos do jogo são iguais aos primeiros», afirmou, citado pela Lusa.

«Mais do que estarmos preocupados ou concentrados na posição que ocupamos neste momento, sabemos até onde queremos ir e que temos um caminho claro para percorrer e sabemos que só temos uma hipótese de conseguir jogar para vencer, que é estarmos no nosso melhor, nos nossos limites e a 100 por cento das nossas capacidades», prosseguiu.

Há um mês no comando técnico do Estoril, o jovem treinador fez um balanço desse período: «Estou feliz por estar com estes jogadores e também por estar nesta estrutura e neste clube. Tenho uma confiança muito grande no que fizemos neste mês e no que nos projeta no presente e no futuro próximo. Por isso, estou muito satisfeito com o grupo e com o que é a sua entrega também, pelo que estou confiante sobre o que vamos conseguir fazer daqui para a frente.»

O Estoril, último classificado, joga em casa do Portimonense este sábado, a partir das 15h30, em jogo da nona jornada da Liga.