Álvaro Pacheco comentou pela primeira vez a saída de André Silva para o São Paulo, emblema que atua no Brasileirão. O técnico referiu que a qualidade dos jogadores do V. Guimarães é aliciante para os emblemas estrangeiros, mas não afeta o projeto e as necessidades do clube.

«Saída do André Silva? São as leis do mercado, deve-se muito à qualidade e ao desempenho dos nossos jogadores. Não gostava de perder nenhum, mas eu e a administração estamos em sintonia. Sabemos qual o projeto e as necessidades do clube, não tenho dúvidas de que a nossa equipa vai ficar mais forte».

Na antevisão ao jogo com o Estoril, o técnico abordou o regresso à Amoreira e garantiu que continua a sentir carinho pelos adeptos canarinhos.

«Tenho muito carinho pelos adeptos e por toda a gente com quem trabalhei. Vamos ter um bom desafio, não ganhamos há três jogos, mas tivemos encontros em que merecíamos ganhar. Estoril e V. Guimarães são duas equipas com cariz ofensivo, o fator que pode ser determinante é o fator tempo».

O jogo entre Estoril e V. Guimarães está marcado para este sábado, às 18h, no Estádio António Coimbra da Mota.