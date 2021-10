O Estrela da Amadora venceu este sábado o Leixões, pela margem mínima (1-0), em encontro referente à 7.ª jornada da II Liga.



Ao minuto 89, Paulinho tirou um adversário do caminho e rematou de fora da área para o único golo do encontro.



Foi um belo golo do avançado de 22 anos (ex-Fafe) que já leva cinco remates certeiros em dez jogos, entre II Liga, Taça de Portugal e Taça da Liga.



O Estrela passa a somar 11 pontos, igualando à condição o Benfica B no terceiro lugar. O Leixões fica com oito pontos, na 11.ª posição, igualmente à condição.