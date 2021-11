O Benfica B foi à Reboleira golear o Estrela da Amadora por 6-3 e conservou a liderança na II Liga com mais um ponto do que o Feirense, que no domingo tinha saltado, à condição, para a liderança da prova.

Com Jorge Jesus, treinador do Benfica, a assistir da bancada ao jogo entre as cores que agora representa e a antiga equipa, Diogo Salomão marcou para os amadorenses aos 3 minutos.

A expulsão de André Duarte aos 11 minutos deixou o Estrela em inferioridade numérica e as águias aproveitaram. Henrique Araújo empatou aos 18m e Tiago Gouveia assinou a reviravolta ao minuto 33.

Sérgio Conceição ainda restabeleceu o empate (40m), mas logo a seguir Tiago Gouveia bisou e levou o Benfica em vantagem para o intervalo.

O Estrela, que já havia criticado o trabalho da equipa de arbitragem nos 45 minutos iniciais, ficou reduzido a nove aos 56 minutos, quando Afonso Figueiredo foi expulso por acumulação de amarelos.

O Benfica, que contou com Paulo Bernardo (regressou à competição pós-covid-19) aproveitou a acelerou para a goleada. Henrique Araújo voltou a marcar (61m) e Duk fechou a contagem aos 74 minutos.