O treinador do Estrela da Amadora, Sérgio Vieira, garantiu que a equipa da II Liga vai encarar o jogo frente ao Benfica, da Taça da Liga, «como se fosse uma final». Em conferência de imprensa, o técnico tricolor afirmou que este é um bom desafio para avaliar a capacidade da sua equipa.

«Vamos sentir dificuldades fruto da maturidade do nosso adversário. Termos um adversário da I Liga, com a qualidade que tem, será um jogo que nos vai colocar em teste. Sendo um adversário com a força do Benfica será sempre importante», disse, citado pela Lusa.

O Benfica está privado de alguns jogadores, devido aos compromissos das seleções, mas Sérgio Vieira defende que as ausências do Estrela causam mais impacto.

«Nós é que não temos vários jogadores, dois deles ao serviço das seleções e outros lesionados. Se os tivéssemos disponíveis teríamos outras hipóteses. O adversário quando não tem algumas peças poderá sofrer um pouco, mas é isso que vamos tentar explorar, apesar de estarmos desvirtuados em algumas posições. Este plantel amanhã [domingo] pode lutar para que esse resultado positivo venha.»

«De forma realista não podemos dizer que vencer a prova é um objetivo para nós. Será também uma forma de dar sequência e minutos de jogo a alguns jogadores. Ficar durante o Campeonato do Mundo sem competir não seria bom. A Taça da Liga vem ajudar-nos. Vamos disputar cada jogo como se fosse o último, como se fosse uma final», atirou depois.

O Estrela da Amadora recebe este domingo o Benfica, a partir das 19h00, em jogo da primeira jornada do grupo C da Taça da Liga. O encontro decorre em Leiria, no Estádio Magalhães Pessoa, casa ‘emprestada’ do emblema da Amadora.