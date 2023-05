O Estrela da Amadora consentiu, com um golo sofrido já em período de descontos, um empate a dois golos na visita a casa do Trofense e pode perder terreno para o Farense na luta pela subida à Liga.

Maiga deu vantagem à equipa da Trofa com um golaço aos 17 minutos, mas Kikas parecia a caminho de ser decisivo para o conjunto da Reboleira ao bisar. Empatou aos 31m e assinou a reviravolta nos minutos iniciais da segunda parte.

O Trofense não desistiu e chegou ao empate no quarto minuto do tempo de compensação, quando André, lançado no jogo aos 66 minutos, resgatou um ponto que pode ser importante na luta pela permanência na II Liga.

Com este resultado, o Estrela chega chega aos 60 pontos. Iguala o Farense, mas a equipa algarvia, que entra em campo no domingo em casa do Nacional da Madeira, pode terminar a jornada com três pontos de vantagem.

O Moreirense, líder da II Liga, já garantiu a promoção e a conquista do título, estando Estrela e Farense na luta pelo segundo lugar de promoção direta ao principal escalão. O terceiro classificado irá disputar um play-off com o antepenúltimo classificado da Liga.