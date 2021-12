O Nacional goleou, este sábado, o Estrela da Amadora por 4-1, numa partida da 13.ª jornada da II Liga.



Os insulares abriaram o marcador por intermédio de Róchez a passe de Marco Matias, logo aos dez minutos. Pouco depois, aos 32 minutos, João Camacho ampliou a vantagem da equipa de Rui Borges.



Apesar da vantagem, o Nacional ficou reduzido a dez elementos em cima do intervalo devido à expulsão de João Camacho. O Estrela aproveitou e no arranque da segunda metade, reduziu por Paulinho aos 56 minutos.



Quatro minutos após o 2-1, Dantas foi expulso por acumulação de cartões amarelos. Em igualdade numérica, o Nacional voltou a marcar mais duas vezes por Marco Matias (62m) e por Dudu (72).



Com esta vitória, o Nacional subiu ao sexto posto com 19 pontos enquanto o Estrela da Amadora é 9.º classificado com 16 pontos.