O Estrela da Amadora desloca-se ao Algarve, esta sexta-feira, para defrontar o Farense com o plantel um pouco debilitado, face à disponibilidade de apenas um defesa central, mas o treinador Sérgio Vieira admite a possibilidade de alterar o esquema tático para o jogo de abertura da 14.ª jornada da Liga.

«Pode acontecer. Quando atravessamos este tipo de períodos um pouco turbulentos e instáveis nas opções, equacionamos tudo. A alteração é algo que pode estar em cima da mesa, quer de início, quer com o desenrolar do jogo. Com essa alteração, podíamos encaixar, em termos de sistema e posições, no nosso adversário. É uma possibilidade. Não vamos estar a passar todo o tipo de informações, temos uma estratégia e lógicas internas para afinar até à última hora», explicou o treinador português, em conferência de imprensa.

Os tricolores, que jogam habitualmente com três centrais, poderão entrar em campo com uma linha de quatro defesas, pois o único central disponível é o brasileiro Erivaldo Almeida. A equipa conta com cinco ausências neste setor: Johnstone Omurwa, Pedro Mendes, Miguel Lopes e Mansur por lesão, além de Kialonda Gaspar por castigo.

«É um orgulho muito grande chegar a esta etapa e ter desafios muito grandes. Cinco ausentes naquela posição é um desafio muito interessante, para perceber o rigor com que nos vamos posicionar a defrontar o Farense. Na preparação, o rigor e o foco foram muito grandes, veremos agora na competição. Estou muito otimista e feliz com o foco que tiveram. Acho que vão dar uma resposta extremamente positiva», explicou o técnico.

Erivaldo Almeida acabou por ser o futebolista escolhido para marcar presença na antevisão à partida, e afirmou que a equipa estará preparada para dar o melhor num duelo «difícil»

«Somos uma família aqui dentro. Com muitas lesões, abraçamos o momento difícil do outro. Sabemos que é uma oportunidade para nos podermos mostrar e, quem entrar, vai com a vontade de fazer mais pelo outro e corresponder à altura», destacou o brasileiro.

De notar que o departamento médico do Estrela da Amadora conta também com os guarda-redes António Filipe e Bruno Brígido, e os médios Aloísio Souza e Pedro Sá.

Sobre o resultado do Farense na última jornada, que empatou com o Benfica na Luz (1-1), Sérgio Vieira afirma que foi «um resultado fantástico» e acredita que o adversário entre em campo com o objetivo de «ferir muito (o Estrela da Amadora) a nível ofensivo».

«Vieram de um resultado fantástico e estão muito bem encaminhados. O projeto está a caminhar de forma sólida, com uma estabilidade importante para o clube, a região e os adeptos. Acredito que o Farense vai tentar ferir-nos muito a nível ofensivo. Vamos tentar organizar-nos e reagir. Infelizmente, as armas são um pouco diferentes, mas os que estão cá estão a dar uma resposta extremamente positiva e podem ser titulares. A equipa tem ganho com eles e estavam à espera desta oportunidade para dizerem que também têm capacidade e maturidade para ter esse estatuto», concluiu Sérgio Vieira.

O Estrela da Amadora e o Farense defrontam-se esta sexta-feira (20h15), a contar para a 14.º jornada do campeonato, naquele que é primeiro confronto entre as duas equipas, após a subida de divisão.