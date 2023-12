José Mota, treinador do Farense, fez a antevisão à receção ao Estrela da Amadora, esta quarta-feira, e afirmou que a equipa tem de «fazer tudo para vencer o adversário direto».

O embate entre os recém-promovidos à primeira divisão será na sexta-feira, no jogo de abertura da 14.ª jornada da Liga, e José Mota salientou que o empate frente ao Benfica (1-1), no Estádio da Luz, veio dar «mais responsabilidade» à equipa.

«Foi um empate com um candidato ao título. Sabemos que é sempre muito difícil conseguir pontos com esses adversários, mas este jogo só nos veio dar mais responsabilidade. É saber que temos competências em que podemos evoluir, que podemos melhorar e é claro que este jogo deu, fundamentalmente, para sabermos que temos capacidade para disputar esses mesmos jogos», destacou o técnico do Farense.

De qualquer maneira, o treinador português referiu que o empate positivo na jornada passada não afeta o foco da equipa para o próximo jogo e que procuram conseguir os três pontos.

«Não queremos lembrar muito sobre o que fizemos, temos é de pensar no nosso próximo jogo, esse, sim, um adversário direto, um adversário que nós temos de fazer tudo para vencer, porque é um adversário muito difícil. Temos de estar muito bem preparados para conseguir vencer e seria excelente conseguir os três pontos», destacou.

Quanto ao Estrela da Amadora, José Mota considera que o adversário é uma «equipa muito competitiva, muito agressiva» e espera fazer um «jogo ambicioso».

«Espero que tenhamos em mente não só os pontos fortes do adversário, mas também temos de ter a coragem, a determinação e ambição de disputar este jogo com a vontade de vencer. Jogamos no nosso estádio, sentimo-nos muitíssimo bem aqui, no São Luís. Espero fazer um jogo ambicioso e que os nossos jogadores estejam preparados e com muita determinação para conseguir os três pontos», explicou José Mota.

Em termos de classificação, o Farense está em oitavo lugar, com 17 pontos e o Estrela da Amadora está em nono, com 15. As duas equipas vão defrontar-se em Faro, no Estádio de São Luís, a partir das 20h15.