Investigadores do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde (CINTESIS), no Porto, concluíram que «beber cerveja faz bem à microbiota intestinal», fator que tem sido associado à prevenção de doenças crónicas como a obesidade, diabetes e cardiovasculares.

Em comunicado, o CINTESIS revela esta segunda-feira que o estudo, publicado no Journal of Agricultural and Food Chemistry e que também envolveu investigadores da NOVA Medical School - Faculdade de Ciências Médicas, conclui que a ingestão de cerveja pode mesmo ser benéfica para a saúde.

«O consumo de cerveja contribui para a melhoria da composição da microbiota intestinal, fator que tem sido associado à prevenção de doenças crónicas muito comuns, tais como a obesidade, a diabetes e as doenças cardiovasculares», lê-se no comunicado.

O estudo foi realizado em homens saudáveis, entre os 23 e 58 anos, que participaram num ensaio, ao longo de quatro semanas, que consistia em beber diariamente 330 mililitros (ml) de cerveja, com ou sem álcool.

