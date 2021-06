Dia 3 do Euro 2020.



Este domingo, há seis seleções que vão entrar em campo pela primeira vez na prova: Inglaterra, Croácia, Áustria, Macedónia do Norte, Países Baixos e Ucrânia.



O jogo de maior cartaz é logo ao início da tarde, em Wembley, entre ingleses e croatas. Segue-se o confronto entre austríacos e os estreantes macedónios e o dia termina com o Países Baixos-Ucrânia.



Ao fim da noite é hora de olhar para a América do Sul. Brasil e Venezuela, orientada por José Peseiro, entram em campo às 22h00, no encontro que marca o arranque da polémica competição. Já madrugada dentro, há mais um jogo para seguir: o Colômbia-Equador.



No entanto, não há só futebol para ver. Às 14h00 deste domingo, Tsitsipas e Djokovic disputam a final de Roland Garros. Para o princípio da noite de domingo está marcado o jogo 4 dos play-offs entre Bucks e Nets.



Jogos deste domingo:



Euro



Inglaterra-Croácia, 14h00

Áustria-Macedónia do Norte, 17h00

Países Baixos-Ucrânia, 20h00



Copa América



Brasil-Venezuela, 22h00

Colômbia-Equador, 1h00



Final de Roland Garros, 14h00



NBA



Bucks-Nets, 20h00