Cristiano Ronaldo marcou o terceiro golo de Portugal frente à Hungria (0-3), o seu segundo no jogo, após um excelente lance coletivo da seleção nacional. Foi a melhor forma de fechar um triunfo suado, com os golos a surgirem nos minutos finais do encontro.



No total, foram 33 passes de jogadores portugueses sem oposição à altura dos húngaros.



Depois de um período de insistência entre o centro e a direita, Ronaldo tabelou com Rafa, fintou Gulásci e atirou para o fundo das redes.

Veja o lance fantástico, filmado a partir das bancadas: