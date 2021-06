Não há volta a dar. Christian Eriksen é o nome do dia e, provavelmente, do Euro 2020. Ele e todos os que contribuíram para que a sua vida se salvasse. Heróis, todos eles.



Perante um quadro de dramatismo absoluto, falar sobre futebol tem pouco cabimento. E só por isso a vitória da Finlândia, a primeira de sempre em Europeus e a primeira sobre a Dinamarca em 72 anos, passa para segundo plano.



Joel Pohjanpalo marcou de cabeça o único golo do jogo, aos 60 minutos e numa fase em que, naturalmente, os jogadores da Dinamarca estavam com as deles no hospital. Ao lado de Eriksen.



VÍDEO: a vitória histórica da Finlândia