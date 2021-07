«Football's coming home» foi a música mais ouvida nas últimas quatro semanas em Inglaterra.

Os adeptos ingleses, entusiasmados com os resultados da equipa de Gareth Southgate, acreditavam que o futebol estava de regresso a casa, com diz a música dos The Lightning Seeds, mas foi a Itália quem acabou por vencer o Euro 2020.

Momentos após a conquista do título, Bonucci respondeu aos ingleses. «It's coming to Rome [Está a caminho de Roma]», gritou o defesa da Juventus para uma câmara.