Roberto Mancini fez esta quinta-feira a antevisão à partida frente à Bélgica, dos quartos de final do Euro 2020. O selecionador italiano reconheceu a dificuldade do desafio, mas quer que os seus jogadores se divirtam.

«O nosso jogo terá de ser o mesmo que mudou a cara e o DNA desta seleção. Passámos de ser uma equipa especulativa para uma equipa proactiva. Mas quem cometer menos erros, vai ganhar, qualquer erro pode ser fatal», começou por dizer, em conferência de imprensa.

«De resto, o conselho que dou aos jogadores é sempre o mesmo: que se divirtam. Sabemos que vamos jogar frente à melhor seleção da Europa, juntamente com a França. Por alguma coisa eles estão no topo do ranking mundial. Mas vamos tentar jogar o nosso jogo», prosseguiu.

A Bélgica ainda não sabe se pode contar com De Bruyne e Hazard, mas Mancini quer um oponente na máxima força. «Estes jogos são ótimos porque jogam ótimos jogadores», argumentou.

«Para os adeptos, é lindo ver a equipa na máxima força, a beleza do futebol é ver todos em campo. Esperamos, portanto, que recuperem todos os jogadores em dúvida», atirou.