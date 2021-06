A UEFA partilhou dois planos de um adepto da Suíça durante o emotivo jogo entre a seleção helvética e a francesa nesta segunda-feira.

O organismo compilou as emoções num curto vídeo que define bem os diferentes estados de espírito vividos por quem experienciou quase todo as emoções possíveis ao longo de um embate que só terminou cerca de 2h45 depois do apito inicial.

O primeiro aconteceu quando a Suíça ainda estava em desvantagem e o segundo, já sem camisola e chapéu, após o empate a três que o levou ao êxtase e, também, o jogo para prolongamento.

Como terá reagido este adepto ao apuramento da Suíça para os quartos de final após o penálti não concretizado por Kylian Mbappé?